Giulia Mazzoni: "Non sono l'anti Allevi"

Giulia Mazzoni in "Giocando con i bottoni" 08:33 - "Giocando con i bottoni" è l'album d'esordio della 24enne pianista toscana Giulia Mazzoni, pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Artist First. In tutto 14 composizioni inedite per pianoforte tra musica pop e tradizione classica. Giulia presenta a Tgcom24 il video "Piccola luce", svela che il disco mette al centro la sua infanzia e il suo presente. Infine specifica: "Non sono l'anti-Giovanni Allevi". - "" è l'album d'esordio della 24enne pianista toscana, pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Artist First. In tutto 14 composizioni inedite per pianoforte tra musica pop e tradizione classica. Giuliail video "", svela che il disco mette al centro la sua infanzia e il suo presente. Infine specifica: "Non sono l'anti-Giovanni Allevi".



Chiariamo subito: sei l'anti-Allevi?

Direi di no. Abbiamo due storie e due modi di intendere la musica diversi. Non amo comunque le definizioni. Premesso questo ho ascoltato Allevi all'inizio della sua carriera poi, secondo me, la sua ricerca musicale si è spostata verso altri orizzonti. Ad esempio, ha iniziato ad aprirsi all'orchestra divenendo anche direttore d'orchestra. Ognuno è giusto che faccia il proprio lavoro anche se in pochi se lo possono permettere, come il maestro Daniel Barenboim. Insomma Allevi ha preso altre strade, perdendo la dimensione intima e bella degli inizi.



Nel video di "Piccola luce" c'è una storia ispirata alle violenze sulle donne, come mai?

Questa composizione si ispira anche alle difficoltà che alcune persone hanno nella vita, quando davanti a loro si spalancano due possibilità: stare nell'ombra oppure scappare e intravedere una piccola luce in fondo al tunnel. Assieme al regista Federico Monti ci è sembrato giusto, attraverso le immagini del video, illustrare la storia legata al tema delle violenza delle donne. La protagonista è una prostituta che alla fine sceglie la salvezza...



Come ti sei trovata sul set come attrice principale?

Amo mettermi in gioco e ho voluto esserci nel video, dando il mio volto alla protagonista, perché mi sono subito sentita a mio agio sul set e poi la storia mi aveva colpito molto.



Perché intitolare il disco "Giocando con i bottoni"?

Evoca immagini di giochi e di infanzia. Quando ero piccola giocavo molto con i bottoni colorati e mi divertivo un mondo! A volte dovremmo guardare il mondo con semplicità come fanno i bambini.



C'è un filo conduttore che lega tutte e quattordici le composizioni?

Diciamo che sono piccole fotografie di momenti, sensazioni e ricordi della mia infanzia ma anche del mio presente.



Qual è il desiderio musicale che vorresti realizzare domani?

Stimo moltissimo Ludovico Einaudi! Mi piacerebbe comporre con lui che è un artista straordinario e ha una sensibilità musicale unica.

Andrea Conti