Amanda Bynes shock: "Ho ridotto le tette"

non fa altro che spiazzare i fan su Twitter. Oltre alle foto in cui si mostra ammiccante e spesso in reggiseno, l'attrice ha annunciato di aver preso una decisione drastica: la riduzione del seno. "Ero a disagio, preferisco che le protesi stiano fuori dalle mie tette", ha confessato.

In realtà Amanda è reduce da qualche giorno da una "aggiustatina" al naso. Ed è polemica sui social per i messaggi negativi che arrivano alle ragazzine sull'uso smodato del bisturi. L'attrice al momento si trova anche ancora in libertà vigilata per guida in stato d'ebrezza nel 2012, ed è stata stata a fine maggio arrestata nel suo appartamento di New York dopo che, il portiere del suo stabile, avendola beccata a fumare marijuana nella hall, ha chiamato la polizia. Dopo l'arresto però Amanda ha rivelato su Twitter: "Non credete alle cose che dicono di me" e ha accusato di essere stata vittima delle molestie di un poliziotto.