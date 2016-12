Litfiba e Bryan Adams accendono Lucca

foto Ap/Lapresse Correlati 13:05 - Ad inaugurare il "Lucca Summer Festival" (dal 6 al 30 luglio) la pianista ed interprete Diana Krall. L'8 luglio spazio invece alla reunion dei Litfiba, mentre il 10 luglio sarà la volta del rocker canadese Brian Adams, nella sua unica tappa italiana. La serata conclusiva sarà affidata a Pino Daniele e Marcus Miller. Enrico D'Alessandro - tra gli organizzatori del Festival - promette: "Sarà un'edizione molto social". - Ad inaugurare il" (dal 6 al 30 luglio) la pianista ed interprete. L'8 luglio spazio invece alla reunion dei, mentre il 10 luglio sarà la volta del rocker canadese, nella sua unica tappa italiana. La serata conclusiva sarà affidata a- tra gli organizzatori del Festival - promette: "Sarà un'edizione molto social".

"Abbiamo organizzato - continua Enrico - un Festival che potesse essere di qualità e con qualche chicca prestigiosa. Ad esempio, abbiamo in esclusiva Nick Cave e Bryan Adams. Si contano già 35 mila biglietti venduti e per ora in testa alle richieste c'è il concerto dei 30 Seconds to Mars. Lo scorso anno si è registrato un 30% di pubblico straniero e, secondo i dati che ci sono pervenuti, il dato quest'anno sarà più alto. Dopo 16 anni l'edizione di quest'anno sarà caratterizzata dai social network. Avremo degli scrittori affermati che commenteranno via Tweet i concerti. Ci saranno tanti aggiornamenti dal backstage anche su Facebook mentre su Spotify sarà disponibile la playlist degli artisti ma anche del pubblico che si formerà in modo interattivo sui maxi schermi. Infine quest'anno per promuovere l'evento musicale abbiamo creato un teaser diretto da Ivana Smudja, ambientato naturalmente tutto a Lucca. Attraverso le immagini vengono svelati i nomi degli artisti ospiti di quest'anno".



Sul palco allestito in Piazza Napoleone ospiti anche Leonard Cohen e Nick Cave. Le nuove sonorità saranno invece rappresentate da due gruppi americani che hanno segnato il pop rock dell'ultimo decennio: i 30 Seconds to Mars del carismatico frontman Jaret Leno e gli attesissimi The Killers, autori di molti brani che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo.



Sul palco saliranno anche le leggende del rock Mark Knopfler (leader dei Dire Straits) e Neil Young, accompagnato dalla storica formazione dei Crazy Horse e dal supporter Devendra Banhart, cantautore che in pochi anni ha conquistato pubblico e critica.



Sarà una serata dal sapore di avanguardia quella degli islandesi Sigur Ros che, pur cantando nella loro lingua madre, hanno saputo affascinare il pubblico di tutto il mondo con le loro sonorità elettroniche. A chiudere l'evento il re del basso americano Marcus Miller e il bluesman partenopeo Pino Daniele, che oltre ad esibirsi singolarmente daranno vita ad una emozionante jam-session per salutare il pubblico del festival.

Andrea Conti