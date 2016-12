Emma è pronta: "Il tour sarà una bomba"

Il 16 novembre a Rimini prenderà il via "Schiena Tour", il nuovo live con cui la cantante si esibirà nei palasport della Penisola. Tutta l'organizzazione sarà curata dal produttore Brando che ha già seguito Emma passo dopo passo per la lavorazione di "Schiena", album che ha appena conquistato la prestigiosa certificazione "Platino". Tra le righe la cantante ci anticipa: "Sarà una produzione spettacolare! Una bomba".







A novembre inizia il tour, cosa puoi rivelarci?

Sicuramente il palco sarà essenziale, il suono pulito, la band tra chitarre e basso sarà bella tosta e abbiamo un fonico da paura. Vogliamo trasmettere l'idea di semplicità che è fondamentale e credo che la gente si aspetti anche questo da me.



Una semplicità che si riflette anche nella vita priva?

Certamente. Io vado a fare la spesa al supermercato da sola, esco con un jeans, una maglietta e gli occhiali da sole. Non voglio guardie del corpo attorno, non sono Obama né Madonna.



"Schiena" ormai è disco di platino. Qual è il bilancio di questo successo?

Mi sono veramente messa a nudo e ho fatto tutto quello che mi piaceva, ho avuto la grande possibilità e anche la fortuna di scegliere le canzoni senza alcun giudizio né ansia. Insomma me ne sono fregata dei calcoli (ride, ndr).



Hai lanciato "Dimentico tutto" cosa ti è piaciuto del video?

Il fatto di essere immersa in ambientazioni anni 80 e 90. Mi sono divertita un sacco e sono molto soddisfatta del risultato finale!



Se Moreno dovesse andare a Sanremo, duetteresti con lui?

Moreno va benissimo avanti con le sue gambe ed è in grado di farcela da solo. E' abbastanza maturo per eventualmente godersi l'esperienza del Festival e capire tutti i pro e i contro della situazione.

Andrea Conti