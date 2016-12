Festival Gaber con Baglioni e Annalisa

foto Ufficio stampa Correlati Giorgio Gaber e lo specchio dell'Italia 14:50 - Al via il Festival Giorgio Gaber 2013 con un intero mese di manifestazioni con 25 diversi appuntamenti. Musica e parole per ricordare il Signor G con show che si svolgeranno, oltre alle due serate al centro nevralgico della manifestazione Cittadella del Carnevale di Viareggio (19 e 20 luglio), anche nei Comuni di Camaiore, Lucca, Pietrasanta, Seravezza, Massarosa e Capannori. Tra gli ospiti Annalisa, Claudio Baglioni, Arisa e Massimo Boldi. - Al via ilcon un intero mese di manifestazioni con 25 diversi appuntamenti. Musica e parole per ricordare il Signor G con show che si svolgeranno, oltre alle due serate al centro nevralgico della manifestazione Cittadella del Carnevale di Viareggio (19 e 20 luglio), anche nei Comuni di Camaiore, Lucca, Pietrasanta, Seravezza, Massarosa e Capannori. Tra gli ospiti

VIAREGGIO Venerdì 19 e sabato 20 luglio - Come da tradizione, il palcoscenico della Cittadella del Carnevale di Viareggio ospiterà, venerdì 19 e sabato 20 luglio, la sfilata delle star della musica e dello spettacolo italiani che celebreranno il decimo anniversario della scomparsa del Signor G, interpretando, per la prima volta, esclusivamente ed eccezionalmente solo brani e composizioni dell’immenso repertorio dell’Artista, spaziando dai favolosi anni 60 fino al termine della sua fortunata carriera. Rocco Papaleo, conduttore per il secondo anno delle due serate, accoglierà i grandi artisti, accompagnato dalla storica band di Gaber che si riunisce per questa speciale occasione: Gianni Martini (chitarra), Luigi Campoccia (piano), Claudio De Mattei (basso), Enrico Spigno (batteria), Luca Ravagni (tastiere) e Dado Sezzi (percussioni). Il cast, ancora parziale, ha avuto già la conferma di: Gian Piero Alloisio, Annalisa, Rossana Casale, Nino Formicola, Enzo Iacchetti, Paolo Jannacci, Oblivion e Renzo Rubino per la serata del 19 luglio. Per la serata del 20 al momento sono invece confermati Arisa, Claudio Baglioni, Mercedes Martini, i Ministri, Andrea Mirò, Paolo Rossi, Paolo Simoni e Lucia Vasini.



INFORMAZIONI In accordo con le Istituzioni Pubbliche locali, rispettando il difficile momento storico, tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito, ad eccezione delle due serate di Viareggio, i cui prezzi sono comunque molto contenuti: i biglietti per il 19 e il 20 luglio, al prezzo di 15 e 18 euro, sono disponibili presso la Biglietteria Tutto Eventi (0584.427201) aperta dal martedì alla domenica (10.00 – 12.30; 15.30 – 19.00), sulla passeggiata in Viale Regina Margherita, 1 a Viareggio e sul sito web www.puccinifestival.it. Per tutte le altre info www.giorgiogaber.it



