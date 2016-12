Nessun ruolo per Katie Holmes

foto LaPresse Correlati Per Katie Holmes un set davvero bagnato

Katie Holmes (troppo) perfetta per "Harper's Bazaar" 13:37 - Momentaccio per Katie Holmes, che dopo la rottura con Tom Cruise ha deciso si puntare tutto sulla carriera ma con scarsi risultati. Un amico vicino all'ex signora Cruise ha rivelato che Katie è molto frustrata dal fatto che non le vengano offerte parti interessanti. Deludente anche il suo debutto a Broadway; la commedia "Dead account" ha infatti chiuso i battenti prima del previsto a causa dei pochi biglietti staccati.

La fonte ha poi aggiunto che "è stato difficile per lei trovare un lavoro. Non ha lavorato molto e non per sua scelta". Anche se Katie sta ancora cercando di camminare con le sue gambe, un produttore che ha lavorato con lei ha dichiarato a "People" di averla vista serena. "Ha avuto il coraggio di lasciare la situazione precedente e prendere il controllo della sua vita. Molte cose sono successe e sono state difficili per lei, ma sta andando avanti".



Anche sul fronte sentimentale Katie sta cercando di voltare pagina. Si è infatti vociferato di una possibile liasion con Luke Kirby, suo compagno di set in "Mania days", anche se la coppia non si è mai lasciata andare in pubblico ad atteggiamneti compromettenti. "Passano molto tempo insieme e Luke pensa che sia eccezionale - aveva commentato una fonte ai tempi delle riprese del film, smentendo però una lovestory tra i due - In questo momento lei non ha bisogno di una storia, si concentra solo su Suri. Non credo sia ancora pronta a un rapporto di coppia".