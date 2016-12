Jennifer Lopez è una stella sulla Walk Of Fame

foto Ap/Lapresse Correlati Jennifer Lopez, star a Holywood 11:36 - Consacrazione per Jennifer Lopez che ha ricevuto la stella numero 2500 sulla Walk of Fame a Hollywood. Alla cerimonia erano presenti i gemelli Max e Emme, avuti insieme all'ex marito Marc Anthony, il "baby" fidanzato Casper Smart, la mamma Guadalupe Lopez e la sorella maggiore Leslie. L'ex giudice di "American Idol" si è presentata all'appuntamento indossando una lunga gonna color pesca abbinata a un semplice top bianco smaniato. - Consacrazione perche ha ricevuto la stella numero 2500 sulla Walk of Fame a Hollywood. Alla cerimonia erano presenti i gemelli Max e Emme, avuti insieme all'ex marito, il "baby" fidanzato, la mamma Guadalupe Lopez e la sorella maggiore Leslie. L'ex giudice di "American Idol" si è presentata all'appuntamento indossando una lunga gonna color pesca abbinata a un semplice top bianco smaniato.

Tra le star che hanno partecipato c'erano anche il rapper Pitbull e Jane Fonda, che ha recitato con la Lopez nel film Monster-in-Law, uscito in Italia nel 2005 con il titolo di Quel mostro di suocera.



"Sembra tutto surreale, ma non lo è, anzi è tutto vero e bellissimo. - ha detto Jennifer - Vi amo, e vi ringrazio tanto per aver fatto questo viaggio con me. Questo momento mi spinge a lavorare di più e a sognare ancora di più per il futuro. Mi auguro di aver toccato il vostro cuore".