Gerard Depardieu, ritirata la patente

foto Afp Correlati Depardieu, passaporto russo e botte ai reporter 11:29 - Parigi, adesso per Gerard Depardieu arriva la condanna. Il tribunale francese gli ha infatti inflitto una multa di 4mila euro e gli ha ritirato la patente per sei mesi. Si chiude quindi così la saga giudiziaria dell'attore che aveva ammesso di aver bevuto Champagne ma ha sempre negato di essere alticcio, nonostante fosse risultato positivo all'alcoltest. A novembre era stato beccato ubriaco alla guida del suo scooter a Parigi.

Il 29 novembre Depardieu, che era appena rientrato a Parigi dall'Uzbekistan, aveva infatti ammesso di aver bevuto Champagne prima di prendere il volo per Parigi, ma aveva assicurato di non aver bevuto alcolici durante il viaggio. Ne erano seguite una serie di udienze alle quali l'attore non ha mai partecipato, preso dal suo film sullo scandalo newyorkese che ha coinvolto Dominique Strauss-Kahn, l'ex direttore del Fondo mondiale internazionale. Per le sue ripetute assenze l'attore era anche stato ripreso dal procuratore. Adesso è arrivata la condanna.