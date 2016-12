Emis Killa ha caldo e... si spoglia in studio

12:52 - Il caldo torrido di questi giorni ha fatto vittime in tutte le parti d'Italia. Ma anche nel mondo della musica c'è chi ha pensato bene di trovare refrigerio ma a suo modo... Emis Killa, in sala di incisione per registrare il nuovo album di prossima uscita, ha tolto la maglietta e ha postato la foto su Twitter. "Un saluto a tutti dal mio studio, anche a 50 gradi si produce un po di musica gggiusta", ha scritto commentando lo scatto.

Il rapper in calzonini leopardati ha posato come un vero rapper per la gioia delle fan. Emis Killa è impegnato nella creazione dei nuovi brani dopo il successo di "L'erba cattiva", il primo album con l'etichetta Carosello Records. Sabato scorso Emis si è aggiudicato il premio LG TwITStar agli Mtv Awards.