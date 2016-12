Nicki Minaj mostra il seno in bella vista

foto Instagram Correlati Nicki Minaj è senza veli 17:01 - L'ex giudice di "American Idol" è più che scatenata che mai. Ne sanno qualcosa i fan di Nicki Minaj che ogni giorno sui social network vengono deliziati di uno scatto supersexy della loro cantante preferita. Stavolta Nicki non ha voluto magliette né camicette ma solo... le sue mani a coprire i seni! I commenti di apprezzamento sono stati molti e qualcuno era anche un po' spinto. - L'ex giudice di "" è più che scatenata che mai. Ne sanno qualcosa i fan diche ogni giorno sui social network vengono deliziati di uno scatto supersexy della loro cantante preferita. Stavolta Nicki non ha voluto magliette né camicette ma solo... le sue mani a coprire i seni! I commenti di apprezzamento sono stati molti e qualcuno era anche un po' spinto.

In queste settimane la cantante sta riordinando le idee per il nuovo album. Dopo l'impegno con lo show "American Idol" è venuto il momento di pensare alla carriera. Per non perdere tempo perché Nicki sa perfettamente come far parlare di sé: mostrare ciò che di più bello ha.