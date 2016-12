Radcliffe: "Vorrei essere il cattivo di Bond"

foto Olycom Correlati Radcliffe diventa gay al cinema

Radcliffe si prende in giro: "Diventa come me" 13:26 - L'ex maghetto Daniel Radcliff dopo Harry Potter pensa al futuro. L'attore ha infatti svelato il suo interesse per i film di James Bond, ammettendo tuttavia al "Sun" di essere consapevole di non avere il fisico adatto per recitare come protagonista in una pellicola d'azione: "Mi piacerebbe molto di più recitare nei panni del cattivo che in quelli di Bond. Non sono abbastanza muscoloso per fare Bond". - L'ex maghettodopo Harry Potter pensa al futuro. L'attore ha infatti svelato il suo, ammettendo tuttavia al "Sun" di essere consapevole di non avere il fisico adatto per recitare come protagonista in una pellicola d'azione: "Mi piacerebbe molto di piùche in quelli di Bond. Non sono abbastanza muscoloso per fare Bond".

Radcliffe non vuole correre il rischio di legarsi ad un ruolo per troppo tempo, come successe per la saga di "Harry Potter". Proprio per questo motivo l'attore ha negato con fermezza i rumors che lo volevano come il nuovo viaggiatore del tempo in "Doctor Who", la serie tv inglese attualmente interpretata da Matt Smith: "Sono già stato un'icona, per me è abbastanza così".