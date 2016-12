Ke$ha: "Non mi vedrete mai con i pantaloni"

foto Self Magazine Correlati Ke$ha, gambe da urlo su "Self"

10:16 - Niente pantaloni nell'armadio di Ke$ha. La popstar ha confessato al magazine "Self" di amare mantenersi in forma e di essere molto orgogliosa delle sue gambe. "Non ho un corpo perfetto ma mi piace mostrare le gambe perchè ci ho lavorato parecchio - ha spiegato - Raramente mi vedrete indossare pantaloni". Nonostante l'etichetta di bad-girl, la cantante è attenta alla salute: segue una dieta vegetariana e si allena all'aria aperta.

Una vita tutta verdure e palestra, lontana anni luce dall'immagine di ragazzaccia con cui si era fatta strada nel mondo dello showbiz. "Le persone credono che stia seduta a bere whisky tutto il giorno, ma non puoi reggere tre mesi di tour se esageri ogni sera - ha spiegato - Il mio show è molto energico. Ballo, canto e allo stesso tempo corro in giro. Allenarsi per il tour è come allenarsi per la maratona".







Avere un corpo al top è la prima necessità di Ke$ha, che vuole essere all'altezza delle aspettative dei suoi fan: "Voglio apparire al meglio quando sono mezza nuda sul palco, di fronte e a migliaia di persone. Devo essere un'esperienza piacevole per le persone che mi stanno a guardare".