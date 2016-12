Johnny Depp: "Dopo Vanessa non bevo più"

foto LaPresse Correlati Johnny Depp compie 50 anni

Depp e Paradis al capolinea 09:09 - Se volete conquistare Johnny Depp non offritegli un drink, non più almeno. L'attore ha infatti ammesso al magazine "Rolling Stone" di aver voltato le spalle all'alcol. Il divo di Hollywood ha svelato di non toccare un goccio da 18 mesi, cioè dalla fine della relazione con Vanessa Paradis: "Ho indagato sul vino e i liquori e loro hanno indagato su di me. Abbiamo scoperto che andavamo meravigliosamente d'accordo, forse perfino troppo". - Se volete conquistarenon offritegli un drink, non più almeno. L'attore ha infatti ammesso al magazine "Rolling Stone" di aver voltato le spalle all'alcol. Il divo di Hollywood, cioè dalla fine della relazione con Vanessa Paradis: "Ho indagato sul vino e i liquori e loro hanno indagato su di me. Abbiamo scoperto che andavamo meravigliosamente d'accordo, forse perfino troppo".

Un periodo di disintossicazione che gli ha giovato, anche se Depp non si ritiene dipendente dalla bottiglia. "Non ho il bisogno fisico di alcool come droga. No, è più la mia medicina, la mia auto-medicazione che nel corso degli anni ho usato solo per calmare il circo. Una volta che il circo parte i festeggiamenti nel cervello possono essere spietati. Sono in grado di continuare a bere per lunghi periodi di tempo, per settimane, ma non c'è un vero motivo".



A differenza di molti, che dopo una separazione si rifugiano nell'alcol, Depp ha approfittato della fine della relazione con Vanessa Paradis per cambiare in meglio il suo stile di vita. "Ho sentito che era mio dovere essere totalmente lucido attraversando quel momento. Avevo qualcosa di molto serio su cui focalizzare, ovvero assicurarmi che i miei figli sarebbero stati bene - ha spiegato - I ragazzi vengono prima di tutto. Non puoi fargli da scudo, perché dovresti mentire, perciò devi essere onesto, dire l'assoluta verità".