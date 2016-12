Carol Alt, lo spacco la lascia in mutande

foto IberPress Correlati Carol Alt, spacco birichino sul tappeto rosso

Cannes, siparietto osé sul red carpet 15:28 - Una folata di vento e oplà, il vestito si apre mostrando le mutandine. Carol Alt è stata protagonista di un involontario siparietto osè alla prima del film "The MDNA Tour", per la gioia dei paparazzi che hanno immortalato il momento. Mentre sfilava sul red carpet lo spacco della gonna si è sollevato di colpo, mettendo in mostra la biancheria intima. L'ex top model però non si è persa d'animo e ha esorcizzato l'accaduto con una sana risata. - Una folata di vento e oplà, il vestito si apre mostrando le mutandine.è stata protagonista diun involontario siparietto osè alla prima del film "", per la gioia dei paparazzi che hanno immortalato il momento. Mentre sfilava sul red carpet. L'ex top model però non si è persa d'animo e ha esorcizzato l'accaduto con una sana risata.



Il sexy fuoriprogramma della Alt ha catalizzato l'attenzione ei fotografi, oscurando quella che doveva essere la vera star della serata: Madonna. Per l'anteprima newyorkese del suo film "The MDNA Tour" (in uscita il 22 giugno) l'ex Material Girl ha sfoggiato un look da presentatrice di circo con tanto di cilindro, papillon e completo dal taglio maschile. Uno stile ricercato ed eccentrico, che non ha però potuto niente contro l'inatteso siparietto hot che ha coinvolto la supermodella.