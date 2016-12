Mariah Carey supersexy e in bikini a Capri

foto Twitter Correlati Mariah Carey, sirenetta a Capri

Bombastica sulla moto 10:15 - Come une Venere ecco che spunta dalla piscina di un albergo di Capri sempre bella e in forma. Mariah Carey ha postato su Twitter una foto che la ritrae al massimo della forma in un bikini mozzafiato che ben poco spazio lascia all'immaginazione. La star del pop si trovava sul set del nuovo video di Miguel, con cui ha già duettato in "Beautiful" e ha annunciato il titolo del cd "The Art Of Letting Go".

Insomma sembra quasi tutto pronto per il lancio del nuovo disco, la cui uscita è prevista il 23 luglio. "Beautiful", in duetto con Miguel, ha avuto un buon riscontro in America. Proprio per Miguel la cantante si è messa in costume per il nuovo video. Intanto il cantautore ha pubblicato il secondo disco "Kaleidoscope Dream" in Italia l’11 giugno scorso.