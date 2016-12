"Aperitivo in concerto" spegne 29 candeline

"Aperitivo in concerto" cerca, nella complessità e nella molteplicità delle nuove musiche, una chiave di lettura della nostra contemporaneità in un momento storico in cui la grande tradizione musicale europea cede in parte il passo alle nuove realtà linguistiche, sempre più dinamiche, provenienti da quello che un tempo veniva definito Terzo Mondo e che oggi invece si appresta ad assumere ruoli dominanti.



Tanti i nomi celebri che animeranno questa nuova stagione e, come sempre, saranno tante le occasioni uniche di vedere artisti che hanno scelto "Aperitivo in concerto" per la loro prima od unica esibizione italiana.

Da martedì 18 giugno 2013 inizia la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione di "Aperitivo in Concerto" 2013-14 presso la cassa del Teatro Manzoni di Milano. Telefono 02-7636901.



(nella pagina seguente il calendario completo dei concerti)