Katy Perry: "Sono ancora pazza di John Mayer"

Katy Perry sensuale pupa del gangster 12:50 - Katy Perry sulle pagine di "Vogue", dove posa sensuale tra galline e fattorie, apre il suo cuore e ammette di non aver ancora superato la rottura con il chitarrista John Mayer. Un capitolo chiuso, dopo diversi tira e molla, che ha lasciato un vuoto dentro la popstar. "Sono ancora pazzamente innamorata di lui - ammette - Ha una mente bellissima e un'anima tormentata. Devo davvero scoprire perchè sono così attratta dagli uomini problematici".

Una vita sentimentale fatta di delusioni, come il fallimento del matrimonio con l'attore Russell Brand durato poco più di un anno. "La prima volta che lo incontrai lui cercava una persona che stesse al suo livello. Credo che spesso gli uomini forti vogliano questo, ma poi non sappiano gestire la parità - ha confessato a "Vogue" - Non gli piaceva l'idea che in tour fossi io il capo. Era scortese, mi controllava molto più di quanto immaginassi. Mi sento responsabile per la fine del matrimonio, ma me ne sono andata per un motivo che andava oltre la mia persona".



Delusa dalle sue storie passate, la Perry spera di incontrare presto l'amore e intanto si concentra sul lavoro: "Non voglio vivere come una vedova, penso che in questo momento mi posso dare nuovi obiettivi e rafforzare me stessa e il mio sistema emotivo. Sono sicura che mi innamorerò ancora in futuro e sarà della persona giusta".