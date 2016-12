"Morte accidentale", lo dice il fantasma di Jacko

- Nuova, incredibile pagina nel processo sulla morte di Michael Jackson. Chiamato a deporre di fronte ai giurati del tribunale di Los Angeles, il boss della società promotrice del tour This is it avrebbe citato un teste sui generis: niente meno che il fantasma del Re del Pop.

Randy Phillips, direttore generale di Aeg Live, era stato invitato dalla corte a chiarire il contenuto di una mail da lui spedita nell’agosto 2009, nella quale affermava di essere a conoscenza di importanti elementi sulla fine di Jacko: “Credo di sapere com’è morto MJ, questo scagionerebbe Conrad”, scrisse a un collega. Dopo la reticenza iniziale, in cui ha detto di non ricordare bene cosa intendesse con quelle parole, Phillips ha infine ceduto davanti alle pressanti domande dei giurati: la rivelazione arriva da un’amica, che lo chiamò dicendogli di essere “in contatto con Michael, sia direttamente sia tramite un medium”.

Dettaglio ancor più gustoso: la donna in questione non è una comparsa qualunque, ma l’ex moglie di Lionel Richie, Brenda. In passato Phillips era stato manager del cantante. Che il legame tra Richie e Jackson fosse solido era cosa abbastanza nota, lo confermano le numerose e fortunate collaborazioni professionali e la scelta ricaduta su Jacko come padrino della figlia adottiva Nicole. Stando però agli ultimi sviluppi, il filo che unisce il The Moonwalker alla famiglia Richie è ben più resistente del previsto, qualcosa che va oltre la barriera spazio-temporale.

Nonostante l’ilarità dilagante in aula, il giudice Yvette Palazuelos ha lasciato proseguire la deposizione: “Brenda disse che non era colpa del dottor Murray, - ha riferito il capo dell’Aeg - ma che Michael si era accidentalmente ucciso da solo”. I legali della famiglia Jackson hanno perfino tentato di opporsi, contestando la liceità di un “triplo sentito dire”: Phillips stava infatti riportando una frase di Brenda, a sua volta pronunciata da un medium, in origine proferita - con tutte le riserve del caso - dalla defunta star. Il giudice ha respinto l’obiezione.

Non è dato sapere quale sia stata la reazione del dottor Conrad Murray, unico condannato per la morte di Jackson. Voci dall’al di là lo vogliono libero, la giustizia terrena lo terrà dietro alle sbarre per quattro anni. A meno di nuovi, fantasmagorici colpi di scena.