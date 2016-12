Gerini: "In Tulpa audace come non mai"

16:02 - Arriva il 20 giugno nei cinema italiani "Tulpa", il nuovo horror firmato da Federico Zampaglione che ha per protagonisti Michele Placido, Claudia Gerini e Michela Cescon. Tanta tensione ma anche sesso: nudi integrali, rapporti a tre... "Chi è abituato a vedermi in ruoli comici rimarrà scioccato - dice la Gerini a "Gente" -. Il fatto che ci fosse Federico dietro la camera da presa mi ha fatto sentire tranquilla".

Un giallo erotico realizzato a partire da un soggetto di uno sceneggiatore cult del cinema di genere italiano come Dardano Sacchetti (tra i suoi film "Il gatto a nove code", "Sette note in nero" e "Il ragazzo dal kimono d'oro"). Al centro della storia c'è una manager (Claudia Gerini) dalla doppia vita, che di notte sveste i panni della professionista rigorosa per entrare nel mondo dei club privè, come il "Tulpa", per dar vita ai suoi desideri di sesso estremo.



"Mi interessava la doppia lettura di una donna sola, sicura di sé - spiega la Gerini, 41 anni -, che nel privato non vuole coinvolgimenti sentimentali e si limita a soddisfare ogni suo desiderio da protagonista". Le scene di sesso sono decisamente forti e nascondono poco. E qualche imbarazzo sul set c'è stato. "Però è durato lo spazio di dieci minuti - spiega l'attrice -. Sono già apparsa nuda in altri film ma questa volta erano proprio scene d'amore, anche a tre. Il fatto che, per scene così spinte, ci fosse dietro la macchina da presa Federico mi ha fatto sentire protetta. Se lui mi guida, mi dicevo, non stiamo girando nulla di volgare".