Léa Seydoux, un nudo da Palma d'Oro

In molti la definiscono la nuova Bardot, di fatto è lanciatissima. E' la nuova musa di Prada per gli spot del profumo Candy, firmati da Wes Anderson e Roman Coppola, ha appena recitato con Vincent Cassel ne "La bella e la bestia" e presto la vedremo nel film su Yves Saint Laurent. Insomma, la nuova "bomba erotica" del cinema non si risparmia. Su Marie Claire si mostra in topless e con un lato B da urlo e confessa: "Da quando recito ho un rapporto più libero con il mio corpo... Faccio di tutto per essere amata". Ma non ha bisogno, ad amarla c'è già mezzo mondo.