Beady Eye tornano con "Be" e una cover hot

foto Ufficio stampa 16:46 - I Beady Eye (Liam Gallagher, Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock) tornano con il secondo album intitolato "Be", in uscita in Italia l'11 giugno, trainato dal primo singolo "Second Bite Of The Apple". In copertina c'è la foto di una donna col seno scoperto e sdraiata circondata da colori tenui e rassicuranti. La band si esibirà nell'unica data il 6 luglio al Pistoia Blues Festival. - I) tornano con il secondo album intitolato "", in uscita in Italia l'11 giugno, trainato dal primo singolo "". In copertina c'è la foto di una donna col seno scoperto e sdraiata circondata da colori tenui e rassicuranti. La band si esibirà nell'unica data il 6 luglio al

‘‘Lavorare con Dave Sitek ha mosso qualcosa in noi - dice Liam Gallagher -. Lui è senza dubbio il miglior produttore con cui abbia mai lavorato, un vero fuoriclasse, non gli importa di niente, segue solo le sue regole. Abbiamo trovato una nuova concentrazione mentre stavamo scrivendo l’album, ci siamo immersi nel lavoro con lucidità, a differenza degli anni 90. Per noi è davvero un lavoro speciale”.



“E’ un disco davvero cool! La forza dei pezzi è così potente che abbiamo davvero potuto sperimentare a 360 gradi. Hanno usato strumenti da rock band, ma in modo diverso. Le capacità vocali di Liam sono incredibili: tutto quello che devi fare è accendere il microfono e suona già come sul disco! Non c’è bisogno di nient’altro", ha dichiarato Dave Sitek.



“BE” verrà pubblicato in tre versioni: la standard, la deluxe che, oltre ad un libretto speciale di 20 pagine con testi e foto contiene in più quattro brani inediti (Dreaming Of Some Space, The World’s Not Set In Stone, Back After The Break, Off At The Next Exit) inoltre, per gli amanti del 33 giri si potrà acquistare “BE” in doppio vinile .