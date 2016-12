Maria Chiara Augenti: "Niente può fermarmi"

Ci parli del tuo ruolo in "Niente può fermarci"?

Sono Regina, una ragazza che entra a far parte del gruppo grazie all'autostop. Fugge dal suo presente, dopo una storia d'amore in cui non si riconosce, e con gli altri accetta di andare a Ibiza.



E troverà l'amore sull'isola?

Certo, anche prima, già in auto. Un viaggio molto importante per lei, perché conoscerà meglio glia altri, attraverso l'accettazione di sè.



Racconti il tuo personaggio con entusiasmo, un po' ti riconsoci?

Sicuramente sì. Non mi accontento mai, sono sempre alla ricerca della felicità e mi metto in gioco.



Nel cast c'è anche Gerard Depardieu, come è stato lavorare con lui?

Una grande emozione. Sono stata la prima a rivolgergli la parola perché ho vissuto due anni a Parigi e parlo molto bene il francese. Lui è come tutti i veri grandi, prima di tutto è una persona. E' stata un'esperienza indimenticabile. Mi ha ricorda una frase che ho scritto sul muro dlela mia camera 'Igrandi vedono se stessi in ogni persona che incontrano'...



Sei laureata in giurisprudenza e hai fatto anche il praticantato come avvocato, come è nata questa passione per mla recitazione?

In realtà c'era già prima. Ma per non deludere la mia famiglia, prima ho terminato gli studi e poi mi sono concentrata in quella che era la mia grande passione, ovvero la recitazione.



E l'altra passione, quella per le moto?

Me la porto dietro da quando sono ragazzina. La velocità mi ha sempre appassionato. Sono un maschiaccio, forse è per questo che sono single (ride, ndr)



Hai lavorato molto per il cinema, a cominciare da "Tre metri sopra il cielo" e poi pe rla tv con "Ris"...

Il cinema resta il grande sogno, anche se più elitario. Ma la cosa bella della tv è che ti permette di entrare nelle case delle persone, in momenti intimi, quando la famiglia è riunita a tavola, o sul divano, ed è molto bello.



Un regista con il quale ti piacerebbe lavorare?

Giuseppe Tornatore su tutti, la sua fotografia mi incanta ogni volta.



E un ruolo?

Ho amato molto quello di Angelina Jolie in 'Ragazze interrotte' o quella di una pianista. Ecco o la pazza o la pianista...



Ti vedremo mai nuda sul set?

Sono molto pudica, ma non mi imbarazza.. dipende sempre da chi ti dirige. Il corpo femminile è talmente bello, credo sia la più bella forma d'arte, ma non deve essere volgarizzata.