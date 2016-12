Lovato: "Voglio una Barbie con la cellulite"

La giovane cantante, che in passato ha sofferto di disturbi alimentari, ha ammesso senza problemi di avere la cellulite, ricordando che il 95% delle donne la hanno. Dopo aver invitato le 'lovatics' a bombardare l’account @BarbieStyle affinché il suo sogno possa diventare realtà, ha condiviso un gran numero di messaggi ricevuti dai fan che sostengono la sua iniziativa e che si sono già offerti per acquistare la Barbie con le sue forme, che come ha sottolineato una fan, potrebbe promuovere un'immagine sana del corpo femminile contro l'anoressia.

In passato molte celebrità sono state omaggiate con una fedele riproduzione di sé stesse della bambolina in plastica come Marilyn Monroe, Cher, Barbra Streisand e, tra le ultime, Kate Middleton.