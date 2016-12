Shakira: "Gerard è la prova che Dio esiste"

foto Elle Correlati Shakira, mamma sexy e felice su "Elle"

Ha dato alla luce il piccolo Milan solo poche mesi fa, ma Shakira appare già in splendida forma sulla copertina di "Elle" America. Sguardo intrigante e fisico mozzafiato per la star colombiana, che ammette di aver ritrovato la Fede grazie al compagno Gerard Piquè. "La prova dell'esistenza di Dio è l'amore - racconta - Per un periodo ho pensato che non ci fosse nessun Dio, ma poi ho incontrato Gerard ed è uscito il sole".

Dal 2011 Shakira fa coppia fissa con il calciatore Gerard Piquè e i due sono diventati genitori lo scorso gennaio del piccolo Milan. Un vero colpo di fulmine per la popstar, che ammette di aver riscoperto con lui il suo lato più mistico.



"Avevo perso la mia fede per un periodo, stavo diventando agnostica. Forse non mi sentivo davvero innamorata, non nel mondo che intendevo io. Ho iniziato a pensare che non ci fosse nessun Dio, ma improvvisamente ho incontrato Gerard - ha ammesso a "Elle" - Lui ha il suo mondo ed è una dei fattori più salutari per una relazione. So che sta con me non per nessun altro interesse se non l'amore che ci unisce. Non posso offrirgli nulla se non il mio essere donna".



E sulla sua esperienza di mamma racconta: "Sto ancora scoprendo la maternità e credo che lo farò per tutto il resto della mia vita. Qualcuno dice che è un idillio, altri che è una tortura; per me è un mix tra le due cose. E' come la vita, arriva di tutto".