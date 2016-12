Keira Knightley, amore lesbo con una 16enne

18:23 - Dopo l'adultera in "Anna Karenina", Keira Knightley veste i panni di un'amante lesbica nel nuovo film "Laggies". L'attrice infatti è una sposa in fuga e come anticipa il "Daily Star" vivrà una travolgente passione saffica con la 16enne Chloe Grace Moretz. Per Keira, che si è appena sposata con il cantante James Righton, è la prima pellicola dopo le nozze. Finora aveva infatti rifiutato tutte le proposte di Hollywood.

E per rompere questa pausa, la Knightley ha scelto un film dall'amore controverso, in linea con quelli recitati ultimamente. Non si sa ancora se ci saranno delle scene saffiche, anche se il giornale non lo esclude, ma quello che è certo è che l'attrice ha tanta voglia di stupire e di far parlare di sè. Con questo nuovo ruolo ci riuscirà sicuramente.