Ramazzotti-Scherzinger "Fino all'estasi"

foto Da video Correlati Eros e Nicole, estasi in musica

Guarda il video 10:21 - Un video in bianco e nero, all'insegna del divertimento reciproco, con Eros Ramazzotti che duetta con la sexy Nicole Scherzinger, ex leader delle Pussycat Dolls. Arriva in versione italiana e spagnola, la clip di "Fino all'estasi", il singolo che segna l'incontro tra i due artisti. Anticipato in Europa e nel mondo da una serie di anteprime esclusive, il video è stato girato da Robert Hales, mentre la direzione artistica è di Luca Tommassini. - Un video in bianco e nero, all'insegna del divertimento reciproco, conche duetta con la sexy, ex leader delle. Arriva in versione italiana e spagnola, la clip di "", il singolo che segna l'incontro tra i due artisti. Anticipato in Europa e nel mondo da una serie di anteprime esclusive, il video è stato girato da, mentre la direzione artistica è di

"Nicole e io ci conosciamo già da una vita precedente - ha detto Eros in uno scambio di battute durante le riprese - Mi piace molto lavorare con lei, una bella esperienza. Ho fatto molti duetti con artiste femminili anglosassoni: Tina Turner, Cher, Anastacia, ora con Nicole. Il mix della mia voce con quella di queste grandi interpreti in lingua inglese ha sempre funzionato". Dal canto suo, Nicole, ha aggiunto: "Eros ha una energia incredibile, è sempre piacevole stare con lui ed è una persona molto naturale e spontanea, non finge ed è probabilmente questo il segreto del suo successo da oltre 50 milioni di dischi venduti. Mi ha anche dato lezioni di calcio". "Fino all'estasi" è il terzo singolo estratto dall'album "Noi" che ha venduto oltre 700 mila copie in tutto il mondo. Con il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, il 21 giugno, si concluderà la prima parte del tour che in quattro mesi ha toccato 15 nazioni europee in 41 grandi arene.