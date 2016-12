CocoRosie, tre date a tutto indie

foto Ufficio stampa 16:31 - Arrivano in Italia per tre date le CocoRosie. Dopo anni di assenza le sorelle più stravaganti ed eccentriche del panorama indie, autrici di un'inconfondibile miscela di folk, elettronica, hip hop e lirica hanno pubblicato un nuovo album e intrapreso un lungo tour europeo. Ora approdano da noi: si comincia il 14 giugno all'Alcatraz di Milano, il 15 saranno a Roma a Villa Ada e poi il 16 all'Arti Visive Festival di Soliera, in provincia di Modena. - Arrivano in Italia per tre date le CocoRosie. Dopo anni di assenza le sorelle più stravaganti ed eccentriche del panorama indie, autrici di un'inconfondibile miscela di folk, elettronica, hip hop e lirica hanno pubblicato un nuovo album e intrapreso un lungo tour europeo. Ora approdano da noi: si comincia il 14 giugno all'Alcatraz di Milano, il 15 saranno a Roma a Villa Ada e poi il 16 all'Arti Visive Festival di Soliera, in provincia di Modena.

Sarà per loro un'ottima occasione per presentare il nuovo album, "Tales Of A GrassWidow". Nel 2012, Il duo ha pubblicato, dopo due anni di silenzio, il singolo "We Are On Fire", registrato con la supervisione di David Sitek dei TV On The Radio a Los Angeles. Il singolo è uscito in versione digitale e in vinile e contiene la b-side Tearz for Animals, che vede alla voce Antony Hegarty voce degli Antony and the Johnsons, registrata la primavera precedente nel loro studio di Brooklyn.



Dai loro esordi nel 2003 come folk vocal duo - che utilizzava l'arpa, la chitarra acustica, le tastiere e una schiera di giocattoli cigolanti - fino al loro divertente quanto obliquo hip-hop a cui partecipano il beatboxer e MC francese Spleen e talvolta l'amico Patrick Wolf al violino e voce, le CocoRosie si sono evolute in modo consistente, forzando i propri limiti per sfuggire alle aspettative e spiazzare l'ascoltatore.