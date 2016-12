Nicholson fa cacciare la Menounos

foto Afp Correlati Perde la scommessa, Maria in bikini 10:58 - Jack Nicholson ha una fede sola, da sempre è tifoso sfegatato dei LA Lakers, così quando a una partita l'amica - si fa per dire - Maria Menounos si è presentata con la t-shirt di un'altra squadra di pallacanestro, i Boston Celtics, è successo il finimondo. L'attore, infatti, ha chiamato le guardie del corpo e ha fatto subito allontanare dal palazzetto dello sport la presentatrice. Davvero un gentiluomo. ha una fede sola, da sempre è tifoso sfegatato deicosì quando a una partita l'amica - si fa per dire -si è presentata con la t-shirt di un'altra squadra di pallacanestro, i, è successo il finimondo. L'attore, infatti, ha chiamato le guardie del corpo e ha fatto subito allontanare dal palazzetto dello sport la presentatrice. Davvero un gentiluomo.

A raccontare la disavventura è stata la stessa Menounos, che in realtà non si è accorta subito che era stato proprio Nicholson a farla cacciare: "Sono arrivate delle persone della sicurezza e ci hanno fatto abbandonare il campo. Io mi sono rifugiata in un corridoio e da un bagno è uscito Jack che con un sorrisetto ironico e un 'Ih ih ih' mi ha annunciato che era stato lui a farmi allontanare". Peccato, perché tutti speravano che Maria perdesse un'altra scommessa, come è successo al SuperBowl, quando la Menounos si è spogliata ed è rimasta in bikini. Adesso i fan sanno con chi prendersela.