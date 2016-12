Sasha Grey, 50 sfumature di sesso e politica

- Si intitolail primo romanzo di, ex diva a luci rosse con 225 film all'attivo. In una intervista al'ex pornostar dice che sono "storie calde che riflettono quello che succede per davvero" e spiega che certi giochini erotici non piacciono solo agli uomini e che le donne, di solito, non sono vittime: "Nel mio libro ci sono un paio di uomini di potere ai quali piace essere sottomessi".

Si tratta di un romanzo sensuale ed estremo che ci mette di fronte ai nostri lati più nascosti, in cui a guidarci è Anna, una donna che introduce l'amica Catherine alle gioie del sadomaso e delle orge della "Juliette Society", un "club" dove si ritrovano solo ricchi e potenti. Dice Sasha: "Spesso sentiamo di storie di uomini di potere ai quali piace essere dominati, umiliati, frustrati. Non è un caso: vogliono sentirsi impotenti per un po', hanno così tante responsabilità che, per un'ora o due, desiderano lasciare il controllo a qualcun altro". Nel libro non si capisce se la moglie del politico di turno non sappia nulla dei passatempi del marito e lei lo spiega così: "La maggior parte delle mogli di politici coinvolti in scandali sessuali sapeva benissimo che cosa stava succedendo. Ma non lo ammettono perchè è impopolare".

La Grey non ha ancora ricevuto un'offerta per i diritti cinematografici: nel caso sa già che vorrebbe produrlo e scritturare l'attrice, Mia Wasikowska. Intanto spera che il suo libro possa diventare una trilogia come le "Cinquanta sfumature" e dice: "Ho già in mente un secondo romanzo dove raccontare come Catherine entra a far parte della "Juliette Society", le sue motivazioni. Come tutti, anche lei è attratta da ciò che le fa paura".