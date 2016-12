Claudia Gerini: "Sesso? Quella volta in volo..."

15:00 - Al cinema, nel film "Tulpa" diretta dal compagno Federico Zampaglione, Claudia Gerini è la manager Lisa che di notte si trasforma e frequenta un club dove fa sesso con estranei, uomini e donne. Ma a "Vanity Fair" la bellissima attrice confessa: "In realtà c'è solo una scena erotica, una volta mi facevo dei problemi, adesso non mi imbarazza spogliarmi". Poi svela che il posto più strano in cui ha fatto l'amore è sulle poltrone di un aereo.

"Il fatto che dietro la cinepresa ci fosse il mio compagno non mi ha messo in imbarazzo - racconta Claudia - anzi mi sono sentita più protetta". Ma nella vita, con Zampaglione, le capita mai di filmarsi in momenti intimi? "No, il sesso lo vivo in maniera naturale. Se sapessi che c'è di mezzo uno strumento tecnologico perderei la mia spontaneità. E visto che sono una attrice finirei per concentrami sulle inquadrature, le luci... Nei rapporti sessuali per me contano l'olfatto e il tatto. Ma mi piace guardare e farmi guardare".



Con Federico le cose vanno bene: "Tutti i rapporti hanno i loro momenti up e down. Questo è un periodo su. Stiamo insieme da nove anni e stiamo bene". Tornando al sesso, il posto più strano dove l'ha fatto? "Sulle poltrone di un aereo, in business class. C'era poca gente e io e il mio fidanzato di allora non abbiamo saputo resistere. Ma non amo i posti strani...".