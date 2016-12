"Man of Steel", Superman conquista New York

foto LaPresse Correlati "Man of Steel", pioggia di stelle a New York

Bagno di folla per Henry Cavill

Henry Cavill è il nuovo Superman 13:15 - Dopo anni di produzione, "Man of Steel" ha finalmente fatto il suo debutto sul grande schermo. L'intero cast era presente alla première mondiale del film, che si è tenuta lo scorso 10 giugno a New York. "Questo film mostra l'anima di Superman - ha anticipato il protagonista Henry Cavill - Chi è il personaggio e perchè è diventato così". Sul red carpet anche Kevin Costner, Laurence Fishburne e Russel Crowe. - Dopo anni di produzione, "" ha finalmente fatto il suo debutto sul grande schermo. L'intero cast era presente alladel film, che si è tenuta lo scorso 10 giugno a New York. "Questo film- ha anticipato il protagonista Henry Cavill - Chi è il personaggio e perchè è diventato così". Sul red carpet anche Kevin Costner, Laurence Fishburne e Russel Crowe.

In passerella Kevin Costern, che nel film interpreta il padre di Superman, accompagnato dalla moglie Christine e dalle due figlie Annie (29 anni) e Lily (26). "Superman è stato il primo supereroe a stelle e strisce - ha spiegato l'attore - Sono felice di far parte del film. Zack (Zack Snyder, il regista ndr.) ha puntato su un classico senza tempo".



"Superman - Man of Steel" è firmato da Zack Snyder (regista di kolossal del calibro di "300" e "Watchmen") e cerca di far luce sul passato del supereroe. Al centro del film i sentimenti più oscuri dell'eroe che, crescendo senza poter rivelare la sua vera natura, si sente sempre più isolato e distante dai suoi simili. Rabbia e frustrazione si impadroniranno così della sua anima, facendo vacillare il suo senso del dovere e della giustizia