Michele Zarrillo: "Sto meglio dopo l'infarto"

foto LaPresse Correlati Michele Zarrillo, cantautore raffinato 09:46 - Dopo l'infarto e la grande paura, Michele Zarrillo tranquillizza tutti. Il cantautore, infatti, è sempre sotto osservazione ma adesso sta meglio: "Cari amici, come molti di voi avranno appreso - dice all'Ansa - ho subito un danno fisico molto importante. Dopo il timore iniziale, per i giorni passati in terapia intensiva, le mie condizioni di salute sono tornate ad essere, per il momento, sotto controllo". tranquillizza tutti. Il cantautore, infatti, è sempre sotto osservazione ma adesso: "Cari amici, come molti di voi avranno appreso - dice all'Ansa - ho subito un danno fisico molto importante. Dopo il timore iniziale, per i giorni passati in terapia intensiva, le mie condizioni di salute sono tornate ad essere, per il momento, sotto controllo".

La settimana scorsa Zarrillo era stato ricoverato al Sant'Andrea di Roma in seguito ad un infarto e ora vuole rassicurare le persone che hanno contattato l'ospedale per avere informazioni sul suo stato di salute. "Voglio esprimere la mia gratitudine per la vicinanza e l'affetto sincero che ho sentito in questi giorni - aggiunge il cantante - e spero di poter ringraziare tutti presto personalmente. Scusate il ritardo, ma ritenevo di dover parlare solo a fronte di notizie certe".