Liam Gallagher: "Provo tutte le nuove droghe"

- Le cattive abitudini non muoiono mai e, alla "tenera" età di 40 anni,ha confessato di fare ancora uso di sostanze stupefacenti. In una intervista all', l'ex cantante degli, oggi con i, ha affermato: "Ne faccio uso quando esce qualcosa di nuovo, ma mi ci vogliono tre giorni per riprendermi e cerco di evitare. Per me, una buona serata è tornare a casa sbronzo ma senza aver toccato un grammo di roba".

Da vero esperto in materia critica la qualità della droga oggi in circolazione e ammette di preferire l'alcol: "Mi piace la Tequila, dopo un concerto riesco a berne una bottiglia intera da solo, senza effetti collaterali. Alle 12 del giorno dopo mi riprendo. Sono il vino rosso e la Guinness che ti fanno stare male". Durante l'intervista, fortunatamente, Liam non ha parlato solo di sballo ma anche dei suoi figli che ha definito molto "musicali". Il cantante è padre del tredicenne Lennon, avuto dalla ex moglie Patsy Kensit, e dell'undicenne Gene, avuto da Nicole Appleton e ha detto: "Gene se ne sta nella sua camera a suonare la batteria tutto il giorno, gli piace troppo. Lennon prende lezioni di chitarra a scuola e gli piace abbastanza cantare. Se consiglierei loro di fare la mia vita? Sicuramente, è il mestiere migliore del mondo". Liam ha anche una figlia, Molly, avuta da una breve relazione con Lisa Moorish.

Al di là di questi discorsi personali, Liam ha lanciato un segnale ai fan degli Oasis, la mitica band inglese che si è sciolta quattro anni fa a causa dei continui litigi con il fratello Noel, dicendo di essere disposto ad una reunion del gruppo per celebrare i vent'anni di "Definitely Maybe", l'album del debutto, che nel 1994 li lanciò in Inghilterra e negli Stati Uniti. Dice Liam: "Sarebbe bello suonare insieme per l’anniversario. Per me andrebbe bene, lo farei gratis, anche se non mi tirerei indietro se qualcuno decidesse di investire molti soldi". Nessuna illusione però, anche in caso di successo, l'amarcord sarebbe destinato a durare lo spazio di qualche concerto: nessun nuovo disco targato Oasis si profila all'orizzonte.