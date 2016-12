Megan Fox, cameo in vista per Transformers 4

09:38 - Megan Fox potrebbe tornare nel quarto film dei "Transformers". A scatenare i rumors la foto di una Lamborghini Aventador con l'hashtag #Meganfox, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della Paramount e subito rimosso. L'attrice e il regista Michael Bay avevano interrotto i rapporti dopo il secondo capitolo della saga, ma si erano riavvicinati recentemente per la produzione di Ninja Turtle (in uscita nel 2014).

Probabile quindi che lavorando gomito a gomito per "Ninja Turtle", Megan Fox (che nel film interpreta April O' Neil) e Michael Bay (produttore del progetto) si siano chiariti e che il regista l'abbia convinta a tornare sul set dell'ultimo capitolo di "Transformers". Si tratterebbe comunque di un ruolo minore dato che le riprese del film sono ormai in fase inoltrata.



Ad alimentare i sospetti di un possibile ruolo ritagliato su misura per la Fox anche una foto di una Lamborghini pubblicata (e subito cancellats) sul profilo ufficiale della Paramount corredata dall'hashtag #MeganFox.



In uscita il 29 giugno, "Transformers 4" riprende la storia dopo la scomparsa degli Autobots e dei Decepticons. Un gruppo di potenti e geniali uomini d'affari spingono i confini tecnologici al di là di quello che possono controllare, il tutto mentre un'antica e potente minaccia Transformer punta il mirino sulla Terra. La situazione sfocerà in una epica battaglia finale tra il bene e il male.