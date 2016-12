Malkovich salva la vita ad un uomo per strada

foto Ap/Lapresse 17:46 - Jim Walpole, pensionato dell'Ohio, deve la sua vita a John Malkovich. L'uomo stava tornando con la moglie verso il suo hotel nel centro di Toronto quando è inciampato e si è tagliato la gola su un'impalcatura. Malkovich si trovava fuori dall'Elgin Theatre, a pochi metri dal luogo dell'incidente, e si è precipitato sull'uomo fermando il flusso di sangue con la sua sciarpa fino all'arrivo dei soccorsi. - Jim Walpole, pensionato dell'Ohio,L'uomo stava tornando con la moglie verso il suo hotel nel centro di Toronto quando è inciampato esu un'impalcatura. Malkovich si trovava fuori dall'Elgin Theatre, a pochi metri dal luogo dell'incidente, e si è precipitato sull'uomofino all'arrivo dei soccorsi.

Malkovich si trovava fuori dall'Elgin Theatre, dove era in scena con lo spettacolo "The Giacomo Variations", quando una donna ha iniziato a chiedere aiuto. Accorso sul posto, l'attore ha immediatamente iniziato le operazioni di primo soccorso sul ferito.



"Gli chiesi qual era il suo nome e mi rispose John. Non gli chiesi il cognome perchè immaginavo che in ogni caso non me lo sarei ricordato. Mi ha toccato come un dottore" ha raccontato successivamente l'uomo.