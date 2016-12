Mike Tyson in stile "Glee" ai Tony Awards

foto Ap/Lapresse Correlati Mike Tyson, ballerino speciale ai Tony Awards

Tony Awards 2013, tutti i vincitori 15:21 - Per anni è stato considerato uno dei ragazzacci della boxe, ma ora Mike Tyson è cambiato e non ha paura di prendersi un po' in giro. Sul palco dei Tony Awards 2013, i premi che celebrano il meglio del teatro americano, l'ex pugile si è esibito a fianco del presentatore Neil Patrick Harris in una coreografia in perfetto stile "Glee". A dominare la serata l'irriverente musical Kinky Boots", sul mondo delle drag queen.

La serata è stata un testa a testa tra i due musical superfavoriti (13 nomination a testa) "Matilda" e "Kinky Boots", che alla fine si è aggiudicato l'ambito Tony. Lo spettacolo teatrale prende spunto dall'omonimo film del 2005 e racconta le vicende di una fabbrica di scarpe londinese che, sull'orlo del lastrico, decide di specializzarsi in calzature destinate alle drag queen.



A strappare la statuetta come migliore performance in un musical Billy Porter ("Kinky Boots") per la categoria maschile e Patina Miller ("Pippin") per quella femminile. Riconoscimento anche a Cyndi Lauper nella sezione miglior colonna sonora per "Kinky Boots".