Annalisa Minetti: "Mia sorella cieca come me"

- "Vediamo solo con il cuore, ma niente può fermarci". Con queste parole piene di amore e coraggio, la cantante, oggi campionessa paraolimpica, rivela al settimanaleche sua sorella minore Francesca, 20 anni, sta diventando cieca come lei. Entrambe soffrono della stessa malattia, la retinite pigmentosa, che si è portata via la vista di Annalisa a 18 anni ed ora colpisce anche la più piccola della famiglia.

"Da due anni vedo sempre meno - spiega Francesca - Ora distinguo le ombre ma accorgermi degli ostacoli è impossibile. Leggere neanche a parlarne. La diagnosi arrivò che avevo cinque anni. Posso solo reagire, andare avanti. Il mio faro in ogni senso è Annalisa". E' lei infatti che sta sostenendo Francesca e che vorrebbe farle provare una nuova cura a base di cellule staminali che stanno sperimentando in Svizzera. Spiega Annalisa: "La sua malattia è meno avanzata della mia, potrebbe migliorare, speriamo". Francesca studia marketing all'Università Bicocca di Milano e dice: "I testi me li legge mia mamma Filomena ad alta voce. Per il resto cerco di essere autonoma". Oltre ad Annalisa e Francesca, c'è un'altra sorella Minetti, Valentina, che ha 28 anni ed è appena ritornata nella casa paterna a Milano, dopo un lungo periodo a Roma. Le tre sorelle sono molto unite e Valentina, l'unica a non essere stata colpita dalla patologia, dice delle altre: "Sono due cicloni, tenerle a bada è quasi impossibile".



Annalisa, reginetta a Miss Italia nel 1997 e vincitrice a Sanremo nel 1998, ora afferma: "Oltre al canto è lo sport la mia missione". Ha all'attivo un bronzo paraolimpico a Londra nel 2012 e si sta preparando per i Mondiali di Lione che si terranno a luglio.