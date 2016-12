Alex Britti, un ritorno da artista indipendente

foto Ufficio stampa 09:30 - Alex Britti rompe un silenzio di quattro anni per pubblicare da indipendente il cd "Bene così" (It.pop/Artist First): "Non mi rispecchiavo più nello staff e nel presidente della Universal". Dieci brani diretti e carichi di voglia di raccontare non solo l'amore ("Romantici distratti", "Senza chiederci di più") ma l'Italia di oggi ("Fino al giorno che respiro") "con l'augurio che regnino cultura e senso civico", dice a Tgcom24 il cantautore. - Alex Britti rompe un silenzio di quattro anni per pubblicare da indipendente il cd "Bene così" (It.pop/Artist First): "Non mi rispecchiavo più nello staff e nel presidente della Universal". Dieci brani diretti e carichi di voglia di raccontare non solo l'amore ("Romantici distratti", "Senza chiederci di più") ma l'Italia di oggi ("Fino al giorno che respiro") "con l'augurio che regnino cultura e senso civico", dice a Tgcom24 il cantautore.

Come mai la voglia di autoprodurti un album?

Era un progetto che avevo nell'aria da tempo e finalmente era arrivato il momento di cambiamento. Ho passato quindici anni sotto la Universal, negli ultimi anni era cambiato il presidente così come tutto lo staff. Non conoscevo più nessuno e non mi rispecchiavo in loro. Mi pressavano parecchio e non me la sentivo di riproporre i vecchi successi. Ho avvertito la necessità di cambiare perché non sono un prodotto. Ho seguito l'istinto, volevo suonare e cantare in un certo modo con la massima libertà, perciò sono ripartito da zero con una nuova etichetta.



In questo disco non canti solo l'amore ma anche l'Italia in "Fino al giorno in cui respiro". Da dove nasce l’ispirazione?

In generale vedo sempre che molte persone quando vanno via dall'Italia verso altri Paesi, come l'Inghilterra, hanno il vizio di lamentarsi sempre poi al ritorno. Elogiano l'efficienza dei mezzi e delle strutture all'estero e hanno anche ragione! Ma bisogna essere consapevoli del grande patrimonio artistico che abbiamo e soprattutto l’Italia siamo noi...



Noi artefici anche della cattiva politica?

Ma prendi come esempio Fiorito. All'inizio era uno come te e come me che poi diventa politico e si comporta in un certo modo. Anche il concetto di posto fisso ha rovinato l'Italia. Lo spiega anche il bellissimo film di Nanni Loy del 1965 "Made in Italy". C'è Nino Manfredi che si reca all'anagrafe per un certificato, entra pensando di metterci cinque minuti: ci impiegherà un'ora!



Insomma "un mondo di matti" come canti nel singolo "Baciami (e portami a ballare)"?

Esattamente. Matti perché non abbiamo ancora radicato nel nostro Paese il senso di cultura e senso civico. Bisogna insegnare alle nuove generazioni il rispetto e l'educazione. Bisogna crederci anche prendendo esempio dai Paesi del Nord Europa che io conosco benissimo perché sono stato lì spesso per suonare e lavorare anche in condizioni non proprio comode...



Cioè?

Mi arrangiavo, mi sono fatto il culo. Suonavo ma potevo dormire in albergo come su una panchina. Insomma ho fatto la mia bella gavetta, quando oggi in realtà tanti aspiranti cantanti pensano solo alla fama televisiva. Insomma dobbiamo rimboccarci le maniche!



E' vero che hai un progetto per Mina?

Certo. Da musicista e discografico le proporrei un album chitarra e voce con inediti, standard jazz e canzoni di artisti come Modugno o Nat King Cole. Per lei ho scritto già canzoni, lei ha cantato "Oggi Sono Io" e non resta che lanciarci in una nuova avventura assieme.



Pronto per il tour?

In estate voglio fare un po' di date. Intanto l'11 luglio sarò a Milano e il 25 a Roma come start up. Sarà un concerto diretto e soprattutto una grande festa con amici di oltre due ore.

Andrea Conti