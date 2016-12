Vasco, a Torino ritorno trionfale sul palco

foto LaPresse Correlati Vasco, ritorno bagnato e fortunato

Vasco, il grande ritorno sul palco

Vasco torna sul palco: "Ho avuto problemi ma sono più forte" 08:59 - Sono arrivati in oltre 40mila a Torino, nonostante la pioggia, per il ritorno di Vasco Rossi sul palco dopo due anni di guai fisici che lo hanno portato a un passo dalla morte. E lui ha ripagato con un due ore di concerto a tutto rock come ai bei tempi. E la canzone di apertura, significativamente, è stata "L'uomo più semplice", con il ritornello che recita "Siamo vivi, domani non si sa".

La "divisa" è quella di sempre: giubbotto di pelle e cappellino con la visiera. Unica variante le scarpe da ginnastica rosse e i grandi occhiali da sole. E' stato questo il primo di sette concerti, quattro a Torino e tre a Bologna, che segnano il ritorno dal vivo del rocker di Zocca. I biglietti sono andati esauriti in un attimo e, per il debutto, la gente si è accampata per giorni davanti allo stadio, per ottenere i posti migliori. Questo a dispetto delle temperature non esattamente primaverili e della pioggia che, anche domenica, è scesa per gran parte della giornata, dando tregua giusto per l'inizio del concerto, riprendendo a scendere copiosa durante la seconda parte dello show.



E i fan sono stati ripagati. Da un Vasco che ha fugato tutti i dubbi circa la sua tenuta fisica, con due ore a grandissimo livello. "Tutto è bene quel che finisce bene" dice salutando il pubblico al termine di un attacco di quattro pezzi "L'uomo più semplice", "Se pazza di me", "Non sei quella che eri" è "Starò meglio di così". Se questi sono estratti dal passato recente, ma le scariche di adrenalina arrivano con le perle più datate: "C'è chi dice no", "Gli spari sopra", "Stupendo", "Delusa", "Mi si escludeva" e, persino, una "antichissima" "Asilo republic".



E non possono ovviamente mancare i momenti più romantici e coinvolgenti, con classici come "Siamo solo noi", "Sally", "Un senso", "Vita spericolata" e "Albachiara". Alla fine il pubblico, commosso, abbraccia il suo Komandante con un interminabile applauso.