Prova d'inglese per Jovanotti

Prova d'inglese per Lorenzo Jovanotti, che in un'intervista subito dopo la prima data del Backup Tour confida di volersi cimentare con un disco in inglese e un album di liscio. "Vorrei scrivere qualcosa, non tradurre le mie canzoni. Sono andato negli Stati Uniti anche per migliorarmi, ora mi sento pronto a mettermi alla prova in questo senso'', ha detto.

''In fin dei conti ho sempre fatto musiche per le feste. Sono partito da una discoteca, il Veleno di Roma, che quando era piena c'erano 140 persone. Il mio punto di partenza è quello. Non avrei mai immaginato di scrivere un brano come A Te'', aggiunge.



''Ai ragazzi dico sempre iniziate con la dance, perché vi mette in contatto con la gente. Oggi la dance è un grande fenomeno, destinato secondo me ad espandersi''.

E il pop? ''E' una figata - risponde - E' la cultura del Novecento, una grande invenzione che rimarrà, lascerà qualcosa''. E poi rivela: ''Adoro il liscio, la polka, la mazurka. Il mio sogno e' fare un giorno un disco di liscio''.