Le scene hard che hanno strappato l'Oscar

foto Da video Correlati Sequenze erotiche da Oscar

Le scene più hot del cinema 10:23 - Il sito americano Hollywood.com mette in fila le sequenze erotiche che sono entrate nella storia del cinema, aggiudicandosi l'Oscar. Dai nudi pudici degli anni '70 che vedono protagonista una giovane Jane Fonda sul set di "Una squillo per l'ispettore Klute" (miglior attrice 1972) a quelli più estremi di "Monster", in cui Charlize Theron (miglior attrice 2004) si trasfigura per interpretare una prostituta omosessuale. - Il sito americano Hollywood.com mette in fila, aggiudicandosi l'Oscar. Dai nudi pudici degli anni '70 che vedono protagonista una giovanesul set di "Una squillo per l'ispettore Klute" (miglior attrice 1972) a quelli più estremi di "Monster", in cui(miglior attrice 2004) si trasfigura per interpretare una prostituta omosessuale.

Sequenze a luci rossi che spaziano in ogni epoca e genere. In "Lezioni di piano" Holly Hunter (miglior attrice nel 1994) viene travolta da una passione travolgente per Harvey Keitel, mentre in "American Beauty" Kevin Spacey sotto la doccia si perde in fantasie erotiche che hanno come oggetto la teenager Angela, interpretata da una conturbante Mena Suvari.



E ancora Halle Berry (prima donna di colore ad aggiudicarsi l'Oscar come miglior attrice nel 2002) che rimane senza nulla addosso per "Monster's Ball - L'ombra della vita" o Juliette Binoche che ne "Il paziente Inglese" (miglior attrice non protagonista nel 1997) interpreta una crocerossina rapita da un'attrazione fatale per il suo paziente.