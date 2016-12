Alfa Romeo City Sound scalda l'estate milanese con John Legend, Blur e Skunk Anansie

foto Ap/Lapresse Correlati La grande musica live accende l'estate 15:22 - Alfa Romeo City Sound è uno dei Paramore il 10 giugno per poi concludersi con i Blur il 28 luglio. Il patron Vittorio Quattrone dà appuntamento all'Ippodromo del Galoppo annunciando anche gli altri nomi in cartellone da John Legend ai Fun. passando per Skunk Anansie e The Killers. è uno dei Festival estivi che accenderanno Milano con la musica italiana e internazionale. Si inizia con iil 10 giugno per poi concludersi con iil 28 luglio. Il patrondà appuntamento all'Ippodromo del Galoppo annunciando anche gli altri nomi in cartellone daaipassando per

"Abbiamo lavorato molto dallo scorso anno per offrire un cartellone all'altezza - spiega Quattrone -. Nell'estate 2012 è andata bene con 12 concerti e 64mila biglietti venduti. Quest'anno abbiamo 20 concerti e siamo già a 110mila biglietti venduti. Siamo inseriti già nel programma dell'Estate del Comune di Milano e saremo all'Ippodromo ancora per un altro anno, come da contratto triennale previsto. Poi nel 2015 in occasione dell'Expo pensiamo di allargarci magari con degli appuntamenti sparsi all'Arena Civica, Ippodromo e Rho. Per ora pensiamo a questa edizione che abbiamo organizzato non senza difficoltà, viviamo di partecipazione privata e non con sovvenzionamenti pubblici, e grazie ai partner come Alfa Romeo e Samsung creeremo uno spazio pre concerto in cui i ragazzi potranno giocare e vincere tra le 16 e le 20 biglietti per il concerto della sera stessa". Tra i tanti progetti previsti anche quello di trasmettere in streaming sul sito dell'evento i primi tre brani del concerto in diretta. Per ora ha aderito Simona Molinari ma ci sono contatti anche per gli altri artisti previsti in cartellone. Il canale certificato di Spotify permetterà a tutti gli utenti di ascoltare la playlist con i brani eseguiti dagli artisti presenti e playlist inedite create ad ok per Alfa Romeo City Sound.



IL CALENDARIO COMPLETO - Paramore (10 giugno) Fun. (11 giugno), The Killers special guest Stereophonics (12 giugno), Mario Biondi (14 giugno), Toto (20 giugno), Korn (24 giugno), Motorhead (25 giugno), The National (1 luglio) Simona Molinari (6 luglio), John Legend (9 luglio), Iggy and The Sttoges (11 luglio), Wu Tang Clan (13 luglio), Skunk Anansie (15 luglio), Atoms For Peace (17 luglio), Davide Van De Sfroos (20 luglio), Deep Purple (21 luglio), Earth Wind & Fire (23 luglio), Tiesto (25 luglio), Santana (26 luglio) e Blur (28 luglio). Per info e programma completo: www.citysoundmilano.com

Andrea Conti