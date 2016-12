Catalina mette a nudo i cult del cinema

14:51 - Gli intramontabili del cinema americano diventano a luci rosse. L'attrice colombiana Catalina Londoño ha infatti rivisitato le pellicole cult per il magazine "Soho", svelandone il lato più piccante e perverso. Stesa su un letto di petali di rose, come Mena Suvari in "American Beauty", o senza veli mentre fuma una sigaretta a letto, per imitare la classica posa di Uma Thurman nella locandina di "Pulp Fiction".

Ma le citazioni non si fermano qui e anche le due gemelline di "Shining" diventano vietate ai minori. Mentre nel film le bambine spaventavano il piccolo Danny con una filastrocca inquietante, Catalina le fa infatti rivivere come due lolite sexy a seno nudo, che stuzzicano le fantasie dei cinefili.