"Ghost": svelati tutti i segreti del musical

Dal 3 al 5 giugno si sono tenuti a Milano i provini per il cast di "Ghost Il Musical" che debutterà al Teatro Nazionale il 10 ottobre ed è ispirato all'omonimo film diretto da Jerry Zucker nel 1990. E' volontà del regista Stefano Genovese staccarsi "dal modello originario, non siamo in cerca dei nuovi Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg ma di nuove eccellenze". Il produttore Daniele Luppino spiega: "Ci siamo innamorati della storia".

"Questa è una storia potente che parla di un amore assoluto - racconta Luppino -. Siamo anche rimasti colpiti dalla produzione inglese che conta anche le bellissime musiche e parole di Dave Stewart degli Eurythmics e Glen Ballard. Ci sembrava giusto portare in Italia questa produzione che vanta anche un impianto scenotecnico all'avanguardia e che cercheremo di riprodurre fedelmente. Dunque la nostra versione sarà molto simile a quella inglese". Quali le aspettative nei confronti del pubblico italiano? "Gli italiani sono come un diesel, - conclude - lenti ad ingranare ma poi quando vengono coinvolti dalla storia sono il pubblico migliore del mondo. La dimostrazione l'abbiamo avuta anche con l'altra produzione, firmata Mas Music, Arts & Show e Poltronissima Spa, 'Priscilla' che ha avuto e sta avendo un riscontro straordinario".



"In questi tre giorni - interviene il regista Genovese - abbiamo ascoltato e provinato un sacco di ballerini ed attori. Il nostro obbiettivo è quello di trovare una eccellenza che sappia coniugare il talento per il canto, la recitazione e il ballo. Non siamo in America, dove lì ci sono scuole che insegnano a diventare veri e propri performer, dunque dobbiamo alzare la soglia di attenzione e diventiamo più selettivi. Il livello che abbiamo notato è molto alto dunque ci prenderemo queste due settimane per visionare i filmati e a confrontarci tra di noi, anche con il coreografo, per individuare le persone giuste. Se non dovessimo essere soddisfatti riprendiamo a far provini. Non ci accontentiamo del 'migliore tra tutti'. Ci siamo dedicati dalla mattina presto fino a notte fonda a mettere alla prova coloro che abbiamo convocato tra prove di tip tap, ballo e recitazione. Ora è arrivato il momento della seria meditazione". "Ghost" debutta a Milano al Teatro Nazionale il 10 ottobre con una lunga tenitura fino a fine anno. Lo spettacolo poi toccherà le città di Roma e Trieste.



Informazioni - Orari dal martedì al venerdì ore 20.45. Sabato e domenica ore 15.30 e ore 20.45 Prezzi da 24 a 84 euro. Infoline 02.27225 www.ghostilmusical.com Teatro Nazionale Via Giordano Rota (ex Piazza Piemonte) Biglietteria 02 00640888

Andrea Conti