Luca Ward darà ancora la voce a Sam Fisher

"Sono particolarmente contento di aver partecipato alla realizzazione di questo importante videogioco. Il mio legame con il personaggio di Sam Fisher è molto forte, perché incarna valori positivi come onestà ed integrità morale" ha dichiarato Ward al termine della sessione di doppiaggio di Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Nel nuovo capitolo, che promette un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente ed emozionante, Blacklist è un ultimatum terroristico di possibili attacchi contro interessi americani, lanciato da alcuni paesi che non vogliono più accettare la presenza militare degli Stati Uniti in due terzi delle nazioni del mondo. Sam Fisher, capo della neonata 4th Echelon e la sua squadra dovranno rintracciare i terroristi a qualsiasi costo, e fermare il conto alla rovescia della Blacklist prima che raggiunga lo zero.

Luca Ward è attualmente il protagonista di uno dei più grandi successi dell’ultima stagione teatrale, il musical My Fair Lady, nel quale interpreta il Prof. Higgins. In carriera ha doppiato Russell Crowe ne "Il Gladiatore", Samuel L. Jackson in "Pulp Fiction", Keanu Reeves in "Matrix", Hugh Grant in "Quattro Matrimoni e un Funerale" e Pierce Brosnan in quattro episodi della saga di "James Bond".