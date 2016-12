Lo staff di Beyoncé rivela: "Non è incinta"

foto Splash News Correlati Beyoncé sculacciata da un fan sul palco

Nessun allarme né lieto evento in arrivo. Beyoncé non è incinta e la conferma arriva dalla conduttrice di CBS This Morning, Gayle King, che ha rivelato di aver ricevuto una telefonata dallo staff della cantante. "Mi hanno detto di fermare questa voce perché Beyoncé non è incinta. Si tratta solo di un rumor che è circolato insistentemente e che hanno avuto difficoltà a fermare", ha detto Gayle.

In effetti nelle ultime settimane le voci si erano fatte sempre più pressanti e anche gli stessi fan della cantante davano per scontato che la loro beniamina aspettasse un secondo bebé. A far venire il sospetto un pancino che è stato immortalato durante il tour di Beyoncé. In realtà non c'è nessun figlio in arrivo e la star dell'r&b si sta solo godendo il successo di un tour spettacolare tanto che è stata anche fotografata mentre beveva vino. Se fosse stata incinta non avrebbe potuto farlo. Lo staff ha tentato in tutti i modi di fermare questa voce ma non ce l'ha fatta e per questo motivo hanno chiamato uno dei volti più popolari della CBS per una pubblica smentita.