Vasco pronto per Torino: due ore di concerto

Il palco sarà un imponente rock stage da 740 mq con tre triangoli, il simbolo del Blasco, un fronte da 70 metri e una passerella da 13.



Ad aprire la scaletta sarà uno dei grandi successi dell'ultimo album, l'ironica "L'uomo più semplice", il singolo pubblicato alcuni mesi fa per sdrammatizzare il clima pesante che il rocker sentiva intorno a sé e nel Paese, e subito balzato in testa alle classifiche. Ma poi sarà tutto un susseguirsi di nuovi brani e canzoni come le intramontabili "Stupendo", "Gli spari sopra", "Delusa", "C'è chi dice no" e "Mi si escludeva". A parte queste nuove entrate, la scaletta del Live Kom 013 resta la stessa del tour 2011, come la band di otto elementi che da sempre accompagna Vasco.