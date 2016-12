Iron Maiden da record a Milano

foto Ufficio stampa Correlati Iron Maiden, spettacolo metal dal vivo 10:33 - Va in scena sabato 8 giugno, alla Fiera di Milano Rho, il "Sonisphere Festival", con un cartellone ad alto tasso di heavy metal. Ci sono gruppi storici come Megadeth ed emergenti come Mastodon e Ghost B.C., ma soprattutto gli Iron Maiden. E il richiamo è stato più forte della crisi: già 35mila biglietti venduti in prevendita per un successo che va decisamente in controtendenza con l'andamento dei festival, che quest'anno hanno patito più di altri eventi. - Va in scena sabato 8 giugno, alla Fiera di Milano Rho, il "Sonisphere Festival", con un cartellone ad alto tasso di heavy metal. Ci sono gruppi storici come Megadeth ed emergenti come Mastodon e Ghost B.C., ma soprattutto gli Iron Maiden. E il richiamo è stato più forte della crisi: già 35mila biglietti venduti in prevendita per un successo che va decisamente in controtendenza con l'andamento dei festival, che quest'anno hanno patito più di altri eventi.

"Le vendite stanno andando oltre le aspettative, mai un concerto dei Maiden ha avuto così tanto pubblico in Italia" ha commentato Andrea Pieroni, managing director di Live Nation, promoter del Sonisphere. E tutto questo in un anno che ha visto la cancellazione di festival storici come il Gods of Metal, l'Heineken e il Rock in Idro.



D'altro canto l'occasione è davvero ghiotta per fan e anche solo amanti del genere. Il gruppo inglese sta infatti portando in giro per l'Europa il "Maiden England World Tour", spettacolo che rispolvera il tour del 1988 seguito alla pubblicazione dell'album "Seventh Son Of A Seventh Son". E come sempre alla forza d'urto della loro performance, i Maiden aggiungeranno grande cura per lo spettacolo, con un grande lightshow, giochi pirotecnici, una nuova scenografia e varie incarnazioni della loro mascotte Eddie.



(Nella pagina seguente il programma dettagliato del festival)