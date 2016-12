Geri Halliwell, bikini da capogiro per l'ex Spice

foto Twitter Correlati Geri, l'ex Spice nella terra dei canguri 08:51 - Pancia piatta e sorriso smagliante per l'ex Ginger Spice Geri Halliwell, che sulla spiaggia di Sidney mostra un bikini da togliere il fiato. La cantante è volata nella terra dei canguri per occupare la sedia di giudice nella prossima edizione di "Australia's Got Talent". "Si congela!!! Oh, è inverno" cinguetta divertita, mentre si gode la calda stagione invernale dell'emisfero boreale in compagnia della figlia Bluebell Madonna. per l'ex Ginger Spice, che sulla spiaggia di Sidney mostra. La cantante è volata nella terra dei canguri per occupare la sedia di giudice nella prossima edizione di "". "Si congela!!! Oh, è inverno" cinguetta divertita, mentre si gode la calda stagione invernale dell'emisfero boreale in compagnia della figlia Bluebell Madonna.

Pare che per ritrovare la forma perfetta la cantante si sia sottoposta a una dieta ferrea, addirittura "drastica" ha confessato. Ma i sacrifici sono serviti. Eccola infatti sfoggiare un bikini da capogiro in spiaggia e persino senza trucco. Come ai vecchi tempi.