Lady Gaga, 12 mila dollari per un'unghia finta

foto Tgcom24 Correlati "Fame", profumo di Lady Gaga

Lady Gaga sexy e golosa per "Cake" 13:02 - Tutto quello che Lady Gaga tocca si trasforma in oro. Un fan ha infatti speso la folle cifra di dodicimila dollari per accaparrasi un'unghia finta della star. La Mamma Mostra aveva perso il cimelio durante un concerto e uno spettatore in prima fila l'aveva prontamente recuperato: "Notai un oggetto sul pavimento del palco. Dapprima pensai che fosse un plettro della chitarra. Quando lo raccolsi vidi che era un'unghia finta". - Tutto quello chetocca si trasforma in oro. Un fan ha infatti speso la folle cifra didella star. La Mamma Mostrae uno spettatore in prima fila l'aveva prontamente recuperato: "Notai un oggetto sul pavimento del palco. Dapprima pensai che fosse un plettro della chitarra. Quando lo raccolsi vidi che era un'unghia finta".

Il pacchetto include, oltre al cimelio, una foto di Lady Gaga alla presentazione del profumo e un'altra di lei con l'unghia mancante durante il concerto. Il venditore ha poi incluso un manuale personale del concerto, un braccialetto dello show, una t-shirt del tour e una lettera che spiega come è venuto in possesso dell'accessorio.



Il prezioso ornamento è stato disegnato dalla nail-artist newyorkese Aya Fukada e ha fatto il suo debutto sulle dita della Mamma Mostra a Londra la scorsa estate, in occasione del lancio del suo profumo "Fame".